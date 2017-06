'Chelsea volgt City met bod op routinier Alves'

Dani Alves is al 34 jaar, maar de Braziliaanse rechtsback staat er goed op. De routinier is basisspeler bij Juventus en mag na Manchester City nu ook Chelsea toevoegen als geïnteresseerde club.



Chelsea toonde eerder tevergeefse belangstelling voor linksback Alex Sandro en wil nu aankloppen voor de rechtsback van Juventus. Dat meldt Sky Sports. De Zuid-Amerikaan speelt pas een jaar bij Juventus, waar zijn contract volgend jaar zomer afloopt.



Alves kwam vorig jaar zomer over van FC Barcelona en beleefde direct een successeizoen. Zijn ploeg won de Italiaanse dubbel en bereikte de finale van de Champions League, waarin Real Madrid met 4-1 te sterk bleef. Zelf had hij als opkomende back een belangrijk aandeel in deze prestaties.



Manchester City zou hem willen inlijven en nu blijkt ook Chelsea in de race. Naar verluidt moet hij zo'n tien miljoen euro kosten.