"Zal het shirt van PSV verdedigen tot in de dood"

Hirving Lozano is maandagavond officieel vastgelegd als nieuwe aanwinst van PSV. De Mexicaanse aanvaller van Pachuca CF tekende tot medio 2023 en kijkt halsreikend uit naar de toekomst.



"Klaar voor het nieuwe avontuur", opent Lozano op Instagram. "Ik kom met tassen vol dromen, bereidheid en vastberadenheid naar PSV. Vanaf vandaag zal ik het shirt van PSV verdedigen tot in de dood om de fans, collega's en trainers tevreden te stellen. Mijn prioriteit is om de doelstellingen te realiseren en er zonder grenzen, twijfel en angst in te gaan."



"Ik wil PSV bedanken voor het openen van deze deur door mij het vertrouwen te gunnen. Samen gaan we een nieuwe fase in en ik zal niet stoppen om het beste van mij te geven", aldus Lozano, die ook zijn oude club bedankt. "Ik begon hier als kleine jongen, droomde van een ballonvaart om hoog en ver te komen. Met onderwijs, discipline en waarden is mij geleerd om mijn droom uit te laten komen."