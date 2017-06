Maradona slaat keihard terug: "Het is een eikel"

Dani Alves is totaal geen fan van voormalig voetbalicoon Diego Armando Maradona. De Braziliaan hekelt de manier waarop de Argentijn zich presenteert sinds zijn voetbalpensioen.



"Ik zou er niet trots op zijn als ik wereldkampioen zou zijn geworden dankzij een handsbal", opent een vlijmscherpe Alves het gesprek met Esporte Interativo. Hij doelt natuurlijk op de goal met de 'Hand van God' op het Wereldkampioenschap van 1986 tegen Engeland.



"Ik moet er niet aan denken dat ik mijn zoon moet uitleggen dat ik een WK heb gewonnen door zo'n doelpunt. Een sportman zoals hij kan geen voorbeeld zijn voor de jeugd."



Alves stelt verder dat Maradona helemaal niet zo goed was, als iedereen zegt. Zelf vindt de Juventus-speler zijn oud-ploeggenoot Lionel Messi beter. "Hoeveel keer heeft Maradona de Gouden Bal gewonnen? Je wilt Messi vergelijken met Maradona? Dat kan niet."



Update 22:40 uur

Maradona heeft tegenover TyC Sports revanche genomen op de Braziliaan. "Dani Alves is een eikel. Hij raakt de bal altijd drie of vier keer en heeft minimaal acht overtredingen nodig."