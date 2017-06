Volendam-talent volgt Klaassen: "Wist het direct"

In navolging van Ajax-aanvoerder Davy Klaassen is ook Nathangelo Markelo getransfereerd naar Everton. Waar de middenvelder al lange tijd werd gelinkt aan de club uit Liverpool, daar komt het besluit van de achttienjarige verdediger van FC Volendam als een verrassing.



De jonge Markelo is er zelf niet minder blij mee, zo laat hij weten via het digitale thuis van Everton. "Het voelt fantastisch om nu speler van Everton te zijn. Dit is een prachtige kans en ik vind het hier nu al prachtig." In principe begint hij in de Onder-23 ploeg.



Markelo kijkt er halsreikend naar uit. "Ongeveer twee weken geleden na een toernooi hoorde ik van de interesse. Ik was heel blij en wist direct dat ik naar Everton wilde. Ik kijk nu al uit naar het nieuwe seizoen. Ik heb drie jaar de tijd en hoop me stap voor stap tot eerste elftalspeler te ontwikkelen."