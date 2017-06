'Bosz moet serieus vrezen na bod uit Manchester'

Pierre-Emerick Aubameyang lijkt komend seizoen niet uit te komen onder Peter Bosz. Zijn verbintenis bij Borussia Dortmund loopt door, maar de kans op een zomers afscheid neemt toe.



Paris Saint-Germain en Liverpool werden onlangs al ter sprake gebracht. Dat resulteerde niet in een akkoord, maar Manchester City hoopt de Bundesliga-topscorer alsnog aan boord te halen. Sky Sports meldt maandag dat de Engelse topclub een serieuze poging gaat maken.



Het is onduidelijk hoeveel geld City wil investeren in de 28-jarige goalgetter, maar onder de zeventig miljoen euro lijkt een deal sowieso niet haalbaar. Manager Pep Guardiola kent Aubameyang goed als voormalig coach van rivaal Bayern München en zou in hem de ideale nieuwe aanvalsleider zien.





Manchester City to make bid for Borussia Dortmund striker Pierre-Emerick Aubameyang. Will cost more than £60m. Scored 42 times last season — Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) 19 juni 2017