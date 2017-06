'Liverpool wil speciale status na degradatie bij NEC'

Liverpool denkt momenteel na over een oplossing voor Taiwo Awoniyi. De Engelse topclub heeft speciale plannen met de negentienjarige aanvaller.



Awoniyi werd de afgelopen seizoenen uitgeleend aan Eintracht Frankfurt en NEC. Zijn verbintenis loopt nog door en Liverpool is voornemens om voor zijn twintigste verjaardag een speciale talentstatus te bemachtigen, zo meldt OwnGoalNigeria. Mocht dit lukken, dan is ook een uitleenperiode binnen Engeland een optie.



Liverpool zou de Nigeriaan komend seizoen graag in eigen land willen zien. Volgens een bron binnen de familie is dit als 'de volgende stap bestempeld'. Daarna willen The Reds kijken of de jonge aanvaller in aanmerking komt voor verlenging van zijn op dat moment nog tweejarige verbintenis.



Bij NEC kwam de huurling tot achttien Eredivisie-duels en twee goals. Ook in de play-offs pikte hij een goal mee, maar dat bleek niet voldoende voor lijfsbehoud.