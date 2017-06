Vitesse naar De Kuip: "Werken hard aan een oplossing"

Het is nog altijd onduidelijk hoeveel tickets Vitesse mag verdelen onder de eigen achterban voor de Johan Cruijff Schaal-wedstrijd tegen Vitesse. Officieel zijn er 1200 plaatsen beschikbaar, maar de Arnhemmers willen niet alleen het uitvak van De Kuip vullen.



"We werken hard aan een oplossing voor Vitesse", laat Vitesse-directeur Joost de Wit weten aan De Gelderlander. "Iedereen is van goede wil. Maar alles heeft ook even tijd nodig. Het is duidelijk dat wij ook belangen hebben. Dit is voor Vitesse een historische, grote wedstrijd."



Er lopen al gesprekken met de verantwoordelijke partijen. Op 5 augustus staan landskampioen Feyenoord en bekerwinnaar Vitesse tegenover elkaar in De Kuip voor de Nederlandse Supercup. Dit is nieuw, omdat de toeschouwersaantallen in voorgaande seizoenen vaak ondermaats waren.