"Lozano gaat vrijwel zeker via PSV naar een grotere club"

Hirving Lozano is maandagavond officieel gepresenteerd als aanwinst van PSV. Er is een langdurig contract overeengekomen, maar het buitenlandse FOX Sports durft nu al over een vervolgstap te schrijven.



"Er is geen reden om te denken dat PSV het eindpunt is voor Lozano", zo opent het medium. "PSV is een graadmeter, een incubator voor jong talent. De voorspelling is dat de Mexicaan maar twee tot drie jaar in de Eredivisie speelt, uitgroeit tot een dominante speler alvorens hij de overstap maakt naar een grotere competitie en club."



Het medium vervolgt: "Vergeet niet dat Manchester City al aan hem rook met de intentie om Lozano uit te lenen aan de Eredivisie. Het is niet te zeggen of Lozano goed genoeg zou zijn om voor een club als Manchester City te spelen, maar hij gaat vrijwel zeker via PSV naar een grotere club. Dit is een belangrijke tussenstap voor Lozano."