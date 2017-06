Lozano reageert op zijn transfer naar PSV

PSV is er vandaag in geslaagd om het ja-woord van Hirving Lozano te krijgen. Hij zal na de Confederations Cup voor maar liefst zes jaar tekenen in Eindhoven, en daar is hij zelf logischerwijs enorm blij mee.



"Ik wil het maximale uit mezelf halen, en daar moet ik keihard voor werken", vertelt Lozano in zijn eerste gesprek met PSV TV. "Ik wil elke dag alles geven. Zowel op trainingen als wedstrijden. Ik ga proberen om het verschil te maken voor de club."



Lozano erkent dat hij al met Guardado en Moreno sprak. "Zij vinden het een hele mooie club. Een club met een mooie toekomst, een mooi project. Ze zeiden dat alles goed was. De club, het stadion. Alles."



"Of ik nerveus ben? Ik zit wel vol adrenaline, om te beginnen met trainen bij de club. Ik ben geconcentreerd om het maximale te geven. Maar spannend is het wel!"