PSV-directeur Brands reageert op komst Lozano

PSV bevestigde zojuist de komst van Hirving Lozano, die voor zes jaar gaat tekenen bij de Eindhovenaren. Technisch directeur Marcel Brands is enorm blij dat het eindelijk rond is gekomen met de international en zijn werkgever Pachuca.



"Ik ben blij dat het uiteindelijk gelukt is. We zijn meer dan zes maanden met deze transfer bezig geweest en enige creativiteit was nodig om de transfer uiteindelijk te laten slagen", vertelt Brands op de clubwebsite.



Na Carlos Salcido, Francisco ‘Maza’ Rodriguez, Andrés Guardado en Héctor Moreno is Lozano de vijfde Mexicaan in PSV-dienst. Hij staat inmiddels op vijftien interlands (twee doelpunten).





