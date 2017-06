'Feyenoord buigt hoofd en zakt flink in transfersom Karsdorp'

Vleugelverdediger Rick Karsdorp liet zich onlangs in niet mis te verstane bewoordingen uit over de transfergeruchten rond zijn persoontje. De Italiaanse media blijven echter rustig hun artikeltjes schrijven over de Feyenoorder. Een transfer naar de Serie A-topclub AS Roma zou nu wel héél dichtbij zijn.



Technisch directeur Monchi van de Romeinen is naar verluidt al een tijdje in onderhandeling met de clubleiding van Feyenoord. Volgens de Italiaanse transfergoeroe Gianluca Di Marzio bedraagt het verschil tussen vraag en aanbod ongeveer twee tot drie miljoen euro. Naar verluidt vraagt Feyenoord ongeveer achttien miljoen euro voor zijn vleugelverdediger, maar wil Roma net wat minder betalen. Het verschil is echter alleszins overbrugbaar geworden.



Karsdorp wordt al een tijdje gelinkt aan een transfer naar de Italiaanse Serie A. Ook Internazionale wordt geregeld in verband gebracht met de Nederlander, maar het is niet duidelijk hoe serieus dit precies is. De Nerazzurri werden de laatste dagen ook genoemd als de nieuwe werkgever van Ajacied Kenny Tete, maar volgens de laatste berichten is de club uit Milaan wat dit betreft afgehaakt.



Update 14:00 uur

Na PSV'er Héctor Moreno lijkt ook Rick Karsdorp de Eredivisie te verruilen voor AS Roma. De 22-jarige rechtsback van Feyenoord is volgens Voetbal International inderdaad 'het onderwerp van gesprek bij onderhandelingen' tussen beide clubs.



Update 18:14 uur

Rick Karsdorp zou inmiddels al in Rome zijn gespot, en dus lijkt de transfer spoedig rond te kunnen gaan komen. De rechtsback zou een vraagprijs van 18 miljoen euro meegekregen hebben in eerste instantie, maar volgens Sky Sports is er water bij de wijn gedaan. Het gaat nu om 12 miljoen euro, plus enkele bonussen. Competitiegenoot Inter Milan zou daarmee naast het net vissen.





