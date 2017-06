Memphis laat (op opvallende manier) zien nog van PSV te houden

19 Juni 2017 18:25

Hij is inmiddels al een tijdje weg, en een mislukt Manchester United-avontuur rijker, maar Memphis Depay koestert nog steeds warme herinneringen aan zowel PSV als aan de Red Devils.



Dat blijkt wel uit een foto die hij vandaag op Instagram plaatste. Oplettende kijkers merkten op dat hij twee kettinkjes om heeft, met hierop afgebeeld de logo's van zowel PSV als Man Utd.



In Engeland dacht men dat Memphis na een ramptijd op Old Trafford, waar hij tot slechts 33 optredens kwam, niet al te vrolijk meer zou worden van United. Het tegendeel blijkt dus.



Momenteel is Memphis overigens in Amerika, waar hij gelijk een nieuw rapnummer opnam met Oranje-collega en vriend Quincy Promes.



You in ATL? Say no more, I will catch a plane later. Let's meet in buckhead for a little shopping..🇺🇸

14 Jun 2017 om 9:32 PDT