'Chelsea gaat met slecht nieuws komen voor Vitesse'

Spits Ricky van Wolfswinkel scoorde in het afgelopen seizoen zijn doelpunten voor Vitesse, maar is na de zomer te bewonderen op het veld bij het Zwitserse FC Basel. De Arnhemmers moeten nu op zoek naar een vervanger en hebben die mogelijk al gevonden bij partnerclub Chelsea ...



De Telegraaf onthult op donderdagmorgen: "Vitesse is met partnerclub Chelsea ook in gesprek over het huren van Tammy Abraham. De Engels jeugdinternational (19) heeft er al een seizoen als eerste elftalspeler opzitten, want afgelopen jaar werd hij verhuurd aan Championship-club Bristol City. Daar scoorde hij liefst 23 keer. Daarmee heeft de aanvaller zichzelf flink in de kijker gespeeld. Ook de naam van aanvallende middenvelder Mason Mount, uitgeroepen tot talent van het jaar, is gevallen bij Vitesse."



Algemeen directeur Joost de Wit reageert: "Met Chelsea werken wij ontzettend plezierig samen. Wij hebben onze wensen kenbaar gemaakt en zijn volop in gesprek. Het is duidelijk dat wij volgend seizoen een sterke, brede selectie willen hebben. Ook met het oog op de Europese wedstrijden."



Update 18:14 uur

De kans dat Vitesse erin gaat slagen om Tammy Abraham van Chelsea te huren, lijkt steeds kleiner te worden. Eerder werd al bekend dat het bijna 4 miljoen euro zou gaan kosten om één seizoen over de aanvaller te beschikken, nu heeft ook nog eens Premier League-club Swansea City serieuze interesse in de jongeling.



Het is aannemelijk dat Chelsea Abraham liever laat spelen in de Engelse competitie, waar ook promovendi Newcastle United en Brighton & Hove Albion nog worden genoemd.





Swansea have confirmed their interest in Tammy Abraham. Newcastle and Brighton will also battle for him. #CFC #Swanshttps://t.co/8BPtTRULGK — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) 19 juni 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.