Harde kritiek op Feyenoord-transferbeleid

Feyenoord verloor deze zomer al Eljero Elia aan het Turkse Basaksehir. Naar waarschijnlijkheid wordt Jean-Paul Boëtius de opvolger. Hij moet dan weggekocht worden bij FC Basel.



Cor Pot is niet erg onder de indruk van het Rotterdamse scoutingsbeleid, dat volgens de oud-trainer aan creativiteit ontbreekt. "Je hoort alleen maar dezelfde namen.. Boëtius was een talentvolle jongen, maar dat kon hij bij FC Basel niet waarmaken. Vervolgens werd hij aan Genk verhuurd en nu hoor je zijn naam bij Feyenoord", zegt Pot, afgelopen seizoen rechterhand van Dick Advocaat bij Fenerbahçe, aan RTV Rijnmond.



Oud-spits Geert den Ouden is optimistischer over Boëtius. "In het 4-3-3 systeem dat Feyenoord speelt, heb je behoefte aan een speler die goede voorzetten kan afleveren. Vergeleken met Elia is Boëtius daar beter in."



Pot besluit met een lofzang voor Van Persie, die ook gelinkt wordt aan een reünie in De Kuip. "Ik heb zulke mooie dingen van hem gezien op de trainingen en ook in de belangrijke wedstrijden stond Van Persie er. Als hij fit is, is hij nog steeds geweldig. Maar ook buiten het veld kan hij een toegevoegde waarde zijn voor de jonge jongens."