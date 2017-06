VIDEO: Oranje-sterren Promes en Memphis brengen nummer uit

Dat Memphis Depay en Quincy Promes elkaar binnen de lijnen, in het tricot van het Nederlands elftal, graag opzoeken was al bekend na de vorige interlandperiode. Nu gaan de twee collega's en vrienden nog een stapje verder.



Ze hebben namelijk een eigen nummer opgenomen. Het gaat om een zogeheten 'freestyle rap-track' die komende vrijdag uitkomt. De clip is in Amerika geschoten, voormalig PSV-ster Memphis deelt alvast een korte trailer op de social media.





F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.333333333333332% 0; text-align:center; width:100%;"> elative; top:-22px; width:44px;"> F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.333333333333332% 0; text-align:center; width:100%;">elative; top:-22px; width:44px;">

FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width9.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);">