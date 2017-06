Waarschuwing voor Utrecht: "Tussen de 35 en de 40 graden"

FC Utrecht stuit in de tweede voorronde van de Europa League op de winnaar van Valletta FC (Malta) – SS Folgore (San Marino). Volgens André Krul gaat het 'normaal gesproken' de eerstgenoemde ploeg worden.



Krul heeft zelf een verleden bij de club uit Malta. "Toen ik bij Valletta speelde, speelden we in de voorronde van de Champions League tegen een club uit Andorra. Thuis wonnen we met 8-0, uit met 1-0. Ik denk dat het niveau van San Marino vergelijkbaar is met Andorra", zo laat hij RTV Utrecht weten.



De doelman ziet de Domstedelingen wel sowieso als favoriet, ook als Valletta het haalt. "Ik denk een beetje vergelijkbaar met een club als Sparta, dus onderin de Eredivisie, bovenin de Jupiler League. Als Utrecht de vorm vasthoudt van het afgelopen half jaar zijn ze favoriet."



Krul adviseert wel om de Maltezers serieus te nemen, zeker gezien de zware omstandigheden. "Het is daar eind juli tussen de 35 en de 40 graden. Ik heb zes weken bij Valletta gespeeld, ik heb geen wolk gezien en geen drup regen gevoeld."