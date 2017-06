Helder advies: "Chelsea moet dan altijd Lukaku halen"

Romelu Lukaku wil deze zomer absoluut vertrekken bij Everton en volgens de meest hardnekkige geruchten heeft de 'Rode Duivel' zijn zinnen gezet op een terugkeer naar Chelsea. Dat werd ook gelinkt aan enkele andere spitsen, zoals onder meer Álvaro Morata.



Maar voor Joe Cole, zelf ook oud-speler van Chelsea, is het duidelijk: "Ik ben wel fan van Lukaku. Ik zou hem altijd nemen, want hij is hetzelfde type als Costa. Op die manier behoudt je de continuïteit in de ploeg", zo laat hij optekenen in gesprek met Goal.



"Ik ken zijn persoonlijkheid niet, maar de druk is natuurlijk anders bij Chelsea dan bij Everton. Hij is jonger dan Costa, dat speelt wel in zijn voordeel. Morata? Als je die kostprijs ziet... Hij heeft nog nooit in Engeland gespeeld, dus dat is toch een vraagteken. Ik zou niet verder kijken dan Lukaku, Sánchez of Agüero."