"Zo teleurgesteld heb ik Lewandowski nog nooit gezien"

Zaakwaarnemer Maik Barthel is kritisch op Bayern München. De Poolse spits mocht dit seizoen opnieuw de landstitel op zijn erelijst plaatsen, maar het lukte niet om de topscorerstitel te bemachtigen.



In Kicker beklaagt Barthel zich over deze situatie. "Robert heeft me verteld dat hij geen steun kreeg en de coach deed op de slotdag geen moeite om hem aan de topscorerstitel te helpen. Zo teleurgesteld heb ik hem nog nooit gezien. Hij had echt gehoopt dat het team hem proactief zou helpen."



Pierre-Emerick Aubameyang van Borussia Dortmund mocht zich uiteindelijk met 31 doelpunten topscorer van de Bundesliga noemen. Lewandowski (28) had ook nog kans, maar scoorde op de slotdag niet. "Nu doet het geen pijn meer, maar eerst wel. (…) Meteen na afloop was ik boos, teleurgesteld in mijn team", aldus zijn eigen reactie.