OFFICIEEL: Volendam verliest talent aan Premier League-club

Eerstedivisionist FC Volendam raakt Nathangelo Markelo per direct kwijt. De getalenteerde voetballer heeft zich verbonden aan het Engelse Everton van manager Ronald Koeman, zo meldt Het Andere Oranje maandag op de eigen website.



De centrumverdediger annex rechtsback zou deze zomer vanuit FC Volendam onder 19 jaar worden doorgeschoven naar de A-selectie. Everton bleek echter 'andere plannen te hebben. "Dit is dit seizoen alweer de tweede FC Volendam-jeugdspeler die naar een grote Europese club vertrekt."



"Na Vicente Besuijen (AS Roma) maakt Nathangelo nu dus ook zo'n mooie transfer. FC Volendam vindt het jammer dat deze spelers niet te behouden zijn, maar is bovenal trots dat de opleiding zo hoog aangeschreven staat", zo valt te lezen in het statement.