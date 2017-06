KNVB wijst vaste thuisbasis Jong Oranje aan

De Vijverberg wordt per september 2017 voor tenminste twee jaar de vaste thuisbasis van Jong Oranje. Dat meldt de KNVB maandagmiddag via de officiële kanalen.



Jong Oranje zal al haar kwalificatiewedstrijden – inclusief eventuele play-off wedstrijd – spelen in het stadion van De Graafschap. Als de samenwerking goed bevalt, zal deze tot 2021 doorlopen. "Vanuit de technische staf zijn wij blij met een vaste thuisbasis voor ons team", aldus Art Langeler, hoofdtrainer Jong Oranje, op de website van de KNVB.



"Hiermee wordt een echt thuisgevoel gecreëerd waarbij de randvoorwaarden optimaal ingevuld zijn. Aan ons om er alles aan te doen, samen met alle Oranjefans, kwalificatie voor het EK 2019 in Italië af te dwingen", besluit Langeler zijn verhaal.