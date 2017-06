'FC Groningen in Spanje om spits van Osasuna te kopen'

FC Groningen zag spits Alexander Sørloth naar FC Midtjylland vertrekken en dus moet de ploeg op zoek naar een nieuwe aanvalsleider. Mogelijk heeft Groningen die al gevonden, want volgens de Spaanse krant Dario de Navarra wordt er serieus werk gemaakt van de komst van Kenan Kodro.



De aanvaller van het Spaanse Osasuna zou minstens 750.000 euro moeten kosten. FC Groningen zou zelfs al in Spanje zijn om tot een deal te komen. Directeur Hans Nijland wil in gesprek met RTV Noord niet inhoudelijk reageren: "Ik hoop dat je respecteert dat ik er nu niets over wil en kan zeggen", is de mededeling van de directeur.



Kodro is een 23-jarige Bosniër, die dit jaar zijn debuut als international maakte. Hij degradeerde afgelopen seizoen met Osasuna naar het tweede niveau van Spanje. Kodro maakte zeven goals in dertig wedstrijden.