Update: Bayern komt met officieel statement over Ronaldo

Superster Cristiano Ronaldo legde een aantal dagen geleden een bommetje onder zijn contract bij Real Madrid en sindsdien hebben we al heel veel transfergeruchten met betrekking tot de Portugees kunnen lezen. Chelsea, Paris Saint-Germain, Manchester United en Manchester City zouden hem willen hebben, maar Ronaldo heeft nóg een aanbidder.



La Gazzetta dello Sport meldt namelijk dat de Italiaanse coach Carlo Ancelotti met zijn vuist op tafel heeft geslagen bij een vergadering in de Allianz Arena bij Bayern München. Der Rekordmeister moet wat hem betreft de Champions League winnen en de komst van Cristiano Ronaldo zou daarvoor kunnen zorgen. Bayern beschikt al over een flink aantal buitenspelers, maar Douglas Costa wordt vermoedelijk voor veel geld verkocht aan het Italiaanse Juventus.



Arjen Robben en Franck Ribéry zijn al aardig op leeftijd en Kingsley Coman voldoet niet altijd. Het is natuurlijk maar zeer de vraag of Bayern wil voldoen aan de vraagprijs van Real Madrid. De Koninklijke wil 200 miljoen euro zien voor Ronaldo en in de regel betalen de Duitsers niet zoveel.



Update, maandag 19 juni 2017, 12.00 uur:



Bayern München is maandagochtend met een officieel statement gekomen. Daarin spreekt de Duitse topclub duidelijk taal: wij willen Cristiano Ronaldo NIET.





Die Ente des Tages für das Ronaldo-Gerücht: https://t.co/RLsDtPtd8X pic.twitter.com/JaGBC0HwWg — FC Bayern München (@FCBayern) 19 juni 2017