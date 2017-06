Emotioneel afscheid Tioté in Ivoorkust: "Dit is echt onwerkelijk"

In de Ivoriaanse plaats Abidjan afscheid genomen van Cheikh Tioté, die eerder deze maand op 30-jarige leeftijd overleed nadat hij tijdens een training bij zijn club Beijing Enterprises in elkaar zakte.



Spelers als Salomon Kalou, Kolo Touré, Wilfried Bony en Eric Bailly waren aanwezig op de bijeenkomst. Kalou heeft bij de BBC gereageerd op de dienst. "Tioté was iemand die ik zeer respecteerde als mens en als voetballer. Ik heb zes jaar met hem gespeeld bij de nationale ploeg en tegen hem gespeeld toen ik nog bij Chelsea speelde. Ik had een goede relatie met hem en kon zijn begrafenis absoluut niet missen. Dit is echt onwerkelijk. We waren hier om hem heel veel liefde te geven. Hij zal voor altijd in onze harten zitten", stelt Kalou.



Ook Bony liet zich uit over Tioté. "Toen ik bij het team kwam in 2010 was hij een van de eerste spelers die me hielp. Hij vertelde mij hoe ik me moest opstellen in de groep. Hij was iemand die echt van winnen hield en niet tegen zijn verlies kon. Hij nam alleen genoegen met het beste", aldus Bony, die samen met ploeggenoten de kist van Tioté droeg.