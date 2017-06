'Ajax verliest binnenkort sowieso twee spelers'

Directeur spelerszaken Marc Overmars heeft het momenteel zwaar te verduren bij Ajax. De Amsterdammers raakten hun aanvoerder Davy Klaassen al kwijt aan het Engelse Everton. Daarnaast zijn er een aantal spelers die goed in de markt liggen en sowieso lijken te vertrekken: Jaïro Riedewald en Kenny Tete bijvoorbeeld.



De Telegraaf meldt op maandagmorgen dat er volop geïnformeerd wordt naar de eerstgenoemde. De krant komt niet op de proppen met de namen van de desbetreffende clubs, maar eerder konden we lezen dat Chelsea de Ajacied wel zou willen overnemen voor ongeveer vijftien miljoen euro. Het ziet ernaar uit dat hij sowieso weg zal gaan uit de Johan Cruijff ArenA: in het afgelopen seizoen werd hij maar mondjesmaat gebruikt, als stand-in van Nick Viergever en Daley Sinkgraven.



Ook Kenny Tete zal de deur naar Ajax achter zich dichttrekken. De vleugelverdediger werd in de afgelopen paar dagen genoemd bij het Turkse Galatasaray en het Italiaanse Internazionale, maar de laatstgenoemde club is afgehaakt. Met de werkgever van Wesley Sneijder is Overmars er wel uit: Cim Bom zou ongeveer drie miljoen euro betalen voor Tete, die verder weinig opties heeft.