Pelé: hij is de beste aanvaller én speler ter wereld

De Braziliaan Pelé wordt door velen gezien als een van de beste voetballers aller tijden, samen met legendes zoals bijvoorbeeld Johan Cruijff en Diego Armando Maradona. Heden ten dage beschikt de voetbalwereld echter over twee moderne wereldvoetballers: Lionel Messi en Cristiano Ronaldo van FC Barcelona en Real Madrid. Pelé maakt een keuze tussen deze beide heren.



De Braziliaan wijst op het afgelopen seizoen, waarin Ronaldo eerst het Europees kampioenschap in Frankrijk won met zijn vaderland Portugal, waarna hij ook nog eens de sterren van de hemel speelde in het Estadio Santiago Bernabéu. Real Madrid won de Primera División en versloeg Juventus in de finale van de Champions League, mede door twee doelpunten van Ronaldo.



Pelé zegt daarom tegen Yahoo Sports: "Het is gewoon een zekerheidje: Cristiano Ronaldo is de beste doelpuntenmaker, speler en aanvaller ter wereld." Des te meer reden voor De Koninklijke om de Portugees in Madrid te houden. Er gaan nu al een aantal dagen hardnekkige geruchten dat Ronaldo helemaal klaar is met Spanje en wil vertrekken, naar een club als Manchester United of Paris Saint-Germain.





Cristiano Ronaldo’s Real Madrid record:



394 games 🏃

406 goals ⚽️

111 assists 🅰️

42 hat-tricks 3️⃣

3 Ballon d’Or 🥇

3 Champions League 🏆 pic.twitter.com/Kl14sI63kI — Squawka Football (@Squawka) June 16, 2017