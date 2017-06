'Feyenoord heeft Raiola nodig voor transferdeal'

Zaakwaarnemer Mino Raiola is niet overal een welkome gast. In het San Siro-stadion bij AC Milan kan men hem op dit moment bijvoorbeeld niet luchten of zien, omdat zijn cliënt Gianluigi Donnarumma niet wil bijtekenen. Feyenoord heeft de spelersmakelaar echter hard nodig, want willen de Rotterdammers Steven Berghuis binnenhalen, dan zal Raiola veel druk uit moeten oefenen.



De Telegraaf schrijft: "Bij Feyenoord hebben Jens Toornstra, Eljero Elia en Steven Berghuis met hun transfers naar De Kuip het Nederlands elftal weer kunnen halen. De laatste wil mede om die reden graag bij Feyenoord blijven, maar ook in zijn geval moet de club geduld hebben. Op dit moment vraagt de werkgever van Berghuis, het Engelse Watford, een veel te hoge afkoopsom voor het nog twee jaar doorlopende contract van de vleugelspits. De zaakwaarnemer van de speler, Mino Raiola, zal later in de zomer hemel en aarde moeten bewegen bij de Engelsen om de prijs te laten zakken."



Watford betaalde ongeveer 6,5 miljoen euro voor Berghuis aan AZ en dus is het ook wel logisch dat de Londenaren hoog in de boom zitten. Voor Feyenoord is het echter onmogelijk om zoveel geld te betalen voor een voetballer.