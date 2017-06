'Barça verkoopt ster om ruimte te maken voor Verratti'

FC Barcelona is momenteel druk bezig met de komst van de Italiaanse middenvelder Marco Verratti. De controleur heeft inmiddels tegen zijn werkgever Paris Saint-Germain gezegd: ik wens niet terug te keren in Parijs. Barça moet 110 miljoen euro betalen voor Verratti en bovendien dienen de Catalanen een ster te verkopen om ruimte te maken voor de middenvelder.



El Mundo Deportivo weet dat de clubleiding in het Camp Nou-stadion besloten heeft dat de Kroatische spelmaker Ivan Rakitic verkocht dient te worden. De middenvelder stond in de winterstop al in de belangstelling van een aantal clubs, maar toen kwamen de geïnteresseerde partijen niet tot een deal met Barcelona. Nu zou dat wel kunnen gebeuren en de bovenstaande bron meldt dat de toekomst van Rakitic hoogstwaarschijnlijk in Turijn ligt.



Juventus zou namelijk al een concreet bod hebben uitgebracht voor de diensten van de Kroaat. Bereikt Barça een overeenkomt met Paris Saint-Germain over de verhuizing van Verratti, dan kan het opeens snel gaan. Precies op dat moment zullen de Catalanen namelijk groen licht geven voor de verkoop van Rakitic, zodat er wat ruimte vrijkomt op het middenveld en Barça de kosten enigszins kan drukken. Ook André Gomes mag mogelijk weg.