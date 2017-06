'Twee Feyenoord-spelers te licht voor Champions League'

Icoon Willem van Hanegem had zich iets meer voorgesteld van de periode na het voetbalseizoen 2016-2017. De Kromme had gedacht dat Feyenoord gelijk spelers zou aantrekken, maar dat is nog niet gebeurd. Nu stelt hij een aantal veranderingen voor in de Rotterdamse Kuip.



In het Algemeen Dagblad schrijft de oud-voetballer over Feyenoord: "Toen die club op 14 mei kampioen werd, had ik de hoop dat Feyenoord meteen stevig zou doorpakken. Dat er mensen rond de club zouden opstaan, die beseften dat de volgende stap gezet kan worden. Maar het was mij de afgelopen weken te stil. Oké, Boëtius is een speler met kwaliteit. En als ze daadwerkelijk het talent Sofyan Amrabat halen, is dat een goede zaak."



Van Hanegem gaat verder: "Maar er moet, ook al omdat de jeugdopleiding blijkbaar geen talenten klaar heeft staan zoals dat bij Ajax wel het geval is, nog iets bij. Met het centrale duo Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden kun je in de Champions League nauwelijks aankomen. Ik zou Terence Kongolo in de as van het veld zetten, met zijn kopkracht, snelheid en voetballende vermogen. Dan moet er wel een linksback bij."