'Bayern wil City aftroeven om peperdure Spurs-back'

Kyle Walker zet zijn loopbaan mogelijk voort buiten de Engelse Premier League. De rechtsback van Tottenham Hotspur is nadrukkelijk in beeld bij Bayern München.



Walker is onomstreden bij de Londenaren, maar zou intern een moeilijke relatie ondervinden. Om die reden is een vertrek bij de 'Spurs' mogelijk. Manchester City zou hem graag aan boord willen halen en ondernam naar verluidt al meerdere pogingen om dat te realiseren. Tot op heden tevergeefs.



Manchester City hoopt Walker nog steeds binnen te halen, al is er ook interesse voor Dani Alves van Juventus. Het is mogelijk dat beide spelers worden aangetrokken met het oog op het drukke speelschema, maar de verdediger van Tottenham zou zomaar eens naar de Bundesliga kunnen trekken.



Carlo Ancelotti zou graag versterking zien voor de rechtsbackpositie en kijkt met Bayern onder meer naar Walker. The Express acht een overgang naar Zuid-Duitsland haalbaar, ondanks het riante prijskaartje.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.