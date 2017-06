'City hoort vraagprijs aan voor 34-jarige Alves'

De Braziliaanse back Dani Alves is al behoorlijk op leeftijd, maar in het afgelopen seizoen liet hij bij zijn werkgever Juventus zien dat hij nog niet versleten is. En volgens het medium Goal zit er een bijzonder verrassende transfer aan te komen voor de international van Brazilië.



De website denkt namelijk te weten dat de vertegenwoordigers van de vleugelverdediger al een tijdje in gesprek zijn met de Engelse topclub Manchester City. Alle betrokken partijen zouden er zelfs al bijna uit zijn. De trainer van de Citizens, Josep Guardiola, is natuurlijk geen onbekende van de Braziliaan, maar desondanks zou een transfer naar het Etihad Stadium wel heel erg opvallend zijn. Alves is immers al 34 jaar oud en vertegenwoordigt dus weinig waarde voor de toekomst.



Txiki Begiristain, de technisch manager van City, is volgens de laatste berichten nog bezig met Benjamin Mendy van AS Monaco en Kyle Walker van Tottenham Hotspur. De laatstgenoemde is evenals Alves een rechtsback, maar City gaat blijkbaar voor een dubbele bezetting. Walker en Alves mogen vervolgens uitmaken wie van de twee in de basis staat.



Update 23:44 uur

Manchester City zal in de buidel moeten tasten om de 34-jarige Alves binnen te halen. Volgens de BBC wil Juventus acht miljoen pond ontvangen voor de Braziliaanse rechtsback. Dat komt neer op een kleine tien miljoen euro.