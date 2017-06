'Ajacied Tete krijgt slecht nieuws van grote club'

Kenny Tete lijkt een overstap naar het Italiaanse Internazionale uit zijn hoofd te moeten zetten. Volgens transfergoeroe Gianluca Di Marzio is de Ajax-verdediger 'geen prioriteit'.



Tete lijkt Ajax deze zomer te verlaten. Zelf blijft de rechtsback speculeren over een nieuw contract, maar de clubleiding claimt nog altijd andere geluiden te horen. Om die reden zou er al een akkoord zijn bereikt met de Turkse topclub Galatasaray voor circa drie miljoen euro.



Er is echter één probleem en dat is dat Tete in Galatasaray geen ideale vervolgstap ziet. De rechtsback zou willen wachten op andere aanbiedingen, waarbij Inter als serieuze optie werd gezien. De international ziet die belangstelling voorlopig dus niet concreet worden.



Het is onduidelijk of Tete nog meer opties heeft.