Oscar speelt sinds januari 2017 voor het Chinese Shanghai SIPG. Financieel is die overstap zeker interessant, maar op het veld is de Braziliaanse middenvelder dit weekeinde in opspraak gekomen. Oscar leek de bal bewust vol op zijn tegenstanders te mikken en dat resulteerde in een behoorlijke rel.





Oscar is settling in well in China pic.twitter.com/6V9GQH6Mak — Football Fights (@footbalIfights) 18 juni 2017