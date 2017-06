Guardado spreekt zich uit: "Er zijn aanbiedingen"

Andrés Guardado hoopt nog eens in de Amerikaanse Major League Soccer te spelen. Er is ook belangstelling voor de Mexicaanse PSV'er, maar het is onduidelijk of het deze zomer al tot een transfer komt.



"Er zijn aanbiedingen. Ik ben lang geleden al benaderd", verklaarde de geroutineerde middenvelder na het 2-2 gelijkspel van Mexico tegen Portugal op de Confederations Cup. "Maar in alle verhalen wordt er gezegd dat dat betekent dat ik al vertrokken ben. Zo gaat dat al drie jaar."



Guardado vervolgt: "Om een beslissing te nemen over je toekomst, moet je eerst de gehele situatie bekijken. Je leeftijd, de mogelijkheden die er zijn in Europa en of je nieuwe club je kan overtuigen. Mijn contract bij PSV loopt nog een jaar door, ik heb het daar naar mijn zin. Ik ben nu in mijn hoofd nog helemaal niet bezig met een vertrek."



Ook begin 2018 zou Guardado nog voor een vertrek kunnen kiezen. Dan begint namelijk een nieuw seizoen in de MLS.