'Barça gunt Juventus aanwinst bij komst Verratti'

FC Barcelona overweegt Ivan Rakitic uit te zwaaien bij een succesvolle poging om Marco Verratti op te pikken bij Paris Saint-Germain. Voor de Kroaat lonkt dan een overstap naar Juventus,



Verratti leek aanvankelijk 'gewoon' in Parijs te willen blijven spelen, maar inmiddels zou hij dan toch aansturen op een vertrek. Bayern München en FC Barcelona worden gezien als voornaamste kanshebbers. Mocht het de Catalanen lukken om de Italiaan op te pikken, dan lijkt het einde verhaal voor Rakitic.



Laatstgenoemde was afgelopen seizoen al niet meer onomstreden en een extra concurrent in Verratti zal zijn toekomstperspectief niet verbeteren. Volgens El Mundo Deportivo zou Barça hem een transfer naar Juventus gunnen.



Rakitic (29) noteerde het voorbije seizoen acht goals en zeven assists. In 2014 werd hij voor achttien miljoen euro opgepikt bij Sevilla.