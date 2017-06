'Afspraak verleden tijd: Real Madrid shopt bij Atlético'

Theo Hernández lijkt zijn loopbaan voort te zetten in het shirt van Real Madrid. De negentienjarige Fransman kan voor 24 miljoen euro worden binnengehaald als zomeraankoop.



Op dit moment staat Hernández nog op de loonlijst van stadsgenoot Atlético Madrid, maar in zijn verbintenis is dit bedrag opgenomen als gelimiteerde transfersom. Real lijkt van die gelegenheid gebruik te maken. Ook die andere grootmacht uit La Liga, FC Barcelona, had concrete interesse voor de jonge Fransman.



Volgens Marca is Hernández al medisch gekeurd bij Real Madrid. Dit seizoen speelt de linksback op huurbasis voor Deportivo Alavés, dat tiende staat en zich opmaakt voor de Spaanse bekerfinale. Vermoedelijk gaat hij komend seizoen als back-up fungeren voor Marcelo.



Update 22:42 uur

Theo Hernández is daadwerkelijk op weg naar Real Madrid. De Koninklijke gooit zelfs twee miljoen euro bovenop de gelimiteerde transfersom om hem op te halen bij Atlético Madrid. Beide clubs hebben afgesproken op het herenverdrag te vergeten en weer onderlinge transfers mogelijk te maken.