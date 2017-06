Moise Kean staat bekend als een groot talent van Juventus, waar hij zelfs al in de hoofdmacht mocht opdraven. De Italiaanse grootmacht wil hem echter op professioneel niveau laten spelen en PEC Zwolle geldt als serieuze optie.



PEC Zwolle heeft een goede relatie met zaakwaarnemer Mino Raiola, die op zijn beurt een vinger in de pap heeft in Turijn. Op die manier is Kean (17) mogelijk haalbaar. "Als deze jongen op ons pad komt, zeggen we geen nee", beaamt technisch directeur Gerard Nijkamp tegenover De Stentor.



"Voor hem houden we de komende maanden nog wel setje kleding apart en een plekje in de kleedkamer vrij. Dit is een topspeler die elke club in Nederland beter kan maken", aldus Nijkamp. Wel zal de tiener eerst een nieuw contract moeten tekenen bij Juventus. "Dat zal waarschijnlijk pas in augustus gebeuren."