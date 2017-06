Onana imponeert: "Die killt me als ik te snel reageer"

André Onana begon het seizoen als derde doelman bij Ajax, maar ontwikkelde zich na het afscheid van Jasper Cillessen in sneltreinvaart. De Kameroener dankt zijn status aan keeperstrainer Carlo l'Ami.



Onana bleek afgelopen seizoen maar moeilijk te kloppen. "Ik probeer zo lang mogelijk te wachten. Dat heb ik ook van Carlo geleerd. Die killt me als ik te snel reageer", vertelt de sluitpost in het supportersmagazine 1900. "Wachten is het beste, maar soms wacht je dan weer te lang en ben je te laat."



De Ajax-doelman vervolgt: "Het is een mooi spel met de aanvaller. Carlo zegt: 'André, je bent zo snel, je moet jezelf in toom proberen te houden. Ik probeer zo kalm mogelijk te blijven.'" Dat lukt behoorlijk, aangezien hij onomstreden is in de hoofdstad en daarmee een nieuw contract verdiende.