"Ik kon er in principe geen 'nee' tegen zeggen"

Nigel Hasselbaink zorgde onlangs voor veel verbazing door te kiezen voor het Israëlische Ironi Kiryat Shmona. Zijn driejarige avontuur werd door velen bespot, maar de buitenspeler van Excelsior spreekt van een weloverwogen besluit.



"Ze hebben me benaderd via mijn zaakwaarnemer en we hebben een paar gesprekken gehad. We zijn daar geweest en ik vond het top", zo laat Hasselbaink weten aan FOX Sports. "Ik heb een goede aanbieding gehad en het ging best wel snel uiteindelijk."



De razendsnelle aanvaller beaamt dat het salaris 'zeker' een rol speelde. "Het was een goede aanbieding waar ik in principe geen 'nee' tegen kon zeggen. Het is een club die voor de prijzen speelt en afgelopen jaar de beker heeft gewonnen, dus sportief is het ook goed."



Ook uit Nederland en België ontving Hasselbaink aanbiedingen.