'Geboren Nederlander selecteert vijf clubs voor clausule'

Oguzhan Özyakup is geboren en getogen in Nederland, maar is als voetballer doorgebroken in Turkije. De international van datzelfde land is uitgegroeid tot smaakmaker van Besiktas en dat blijft niet onopgemerkt.



Volgens Haber1903 heeft Özyakup een opvallende clausule in zijn contract staan. Tot 15 juli 2017 heeft de spelmaker de mogelijkheid om zonder permissie van Besiktas voor twaalf miljoen euro over te stappen naar een geselecteerde club. Daarvoor komt een handvol clubs in aanmerking.



Özyakup mocht de vijf clubs zelf kiezen en daarbij zou zijn voorkeur zijn uitgegaan naar AS Roma, Napoli, Sevilla, Atlético Madrid en AS Monaco. Tot half juli is Besiktas kansloos als een club die optie licht. Daarna staat het de Turkse topclub weer vrij om zelf het heft in handen te nemen.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.