Clubloze verdediger: "Iedereen kan bellen"

Sander Fischer heeft na de degradatie uit de Eredivisie besloten om Go Ahead Eagles te verlaten. De ervaren verdediger (28) is nu clubloos, maar een nieuwe club heeft hij nog niet.



"Het is afwachten. Het is nog rustig", zo laat Fischer weten aan FOX Sports. "Er wordt wel geïnformeerd en navraag gedaan, maar dat is nog te vaag. Het is nog niet echt concreet zoals dat er een aanbieding op tafel ligt. Ik wacht rustig af en denk dat het wel goed gaat komen."



Een voorkeur voor binnen- of buitenland heeft hij niet. "Een leuke, mooie club. Daar heb ik zin in en daar ben ik gretig voor." En nu? "Iedereen kan bellen. Voorlopig ben ik nog vrij."