'Goed nieuws rond Zlatan: United gaat in heroverweging'

Zlatan Ibrahimovic blijft mogelijk tóch bij Manchester United. Zijn herstel verloopt voorspoedig en dat kan voor de Engelse topclub aanleiding zijn om toch nog eens naar de situatie te kijken.



United trekt momenteel aan Real Madrid-aanvaller Álvaro Morata. Ook zijn teamgenoot Cristiano Ronaldo is plotseling in beeld gekomen, waar Andrea Belotti van Torino als alternatief is bestempeld. Ibrahimovic zou echter alweer op het trainingsveld van de club zijn gespot en hij zou kenbaar hebben gemaakt dat een comeback in november haalbaar is.



In dat geval zou United alsnog willen nadenken over contractverlenging, zo stelt The Daily Star. Ibrahimovic beschikt over een aflopend contract. Aanvankelijk leek hij niet eerder dan begin 2018 terug te keren op het veld, maar zijn voorzichtige acties op het trainingsveld bieden hoop.



Ook een transfer naar LA Galaxy is ter sprake gebracht.

