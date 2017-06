"Zou heel vreemd zijn dat ze Jörgensen nu binnenhalen"

Deense media brengen Feyenoord-spits Nicolai Jörgensen in verband met een transfer naar Everton. Er zou al twintig miljoen euro geworden om de topscorer van de Eredivisie en volgens Sinclair Bischop komt de vermeende interesse niet uit de lucht vallen.



"Je hoeft geen geleerde te zijn om wel te weten dat clubs lijstjes afgaan, zoals de topscorers van alle competities. Dan zien ze in Nederland dat Jörgensen het heel goed heeft gedaan qua goals en assist", aldus de verslaggever van RTV Rijnmond.



Everton lijkt Romelu Lukaku kwijt te raken. "En het lijkt me dat ze wel een spits halen die er meteen staat." Of de Feyenoorder voldoet aan dat criteria voldoet? Niet op basis van eerdere uitlatingen van manager Ronald Koeman. "Ze werden achtste en ze willen hogerop, dus het zou heel vreemd zijn dat ze hem nu binnenhalen."



Bischop doet een voorspelling: "Als ze een spits al Lukaku laten gaan, dan denk ik dat ze voor een spits van een ander kaliber gaan."