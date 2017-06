Jean-Paul Boëtius is nadrukkelijk gelinkt aan een terugkeer bij Feyenoord. Clubwatcher Sinclair Bischop verwacht dat de hereniging met de buitenspeler wel in orde komt.



Feyenoord en Boëtius hebben zelf de intentie om tot een akkoord te komen. "Alleen is er nog een derde partij en dat is zijn club FC Basel. De onderhandelingen tussen Feyenoord en Basel zullen deze week plaatsvinden en dan komt Boëtius er zelf wel met Feyenoord uit", vertelt de verslaggever van RTV Rijnmond.



Ook de Zwitsers zullen in zijn ogen medewerking verlenen. "Die club heeft niet heel veel geld voor hem neergeteld, zo'n 2.9 miljoen euro. Zij zullen wel doorhebben dat ze geen winst op hem gaan maken en ik verwacht dat de transfersom zo rond de twee miljoen zal liggen."



Of het ook verstandig is? Bischop vergelijkt Boëtius met Tonny Vilhena. "Daarvan dacht iedereen van: is hij wel zo'n groot talent? En hij is, zeker door de warme band met de trainer van Bronckhorst, helemaal opgebloeid. Dat zou ook bij Boëtius kunnen gebeuren."