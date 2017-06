'Ronaldo onderstreept vertrekwens tegenover Zidane'

Cristiano Ronaldo wil Real Madrid daadwerkelijk verlaten. De sterspeler uit Portugal heeft zijn transferwens gedeeld met coach Zinedine Zidane, zo meldt Cope.



Deze week maakten Spaanse en Portugese media melding van zijn wens om te verkassen. Zondag bleek Zidane contact te hebben gelegd met Ronaldo om dit verhaal te bespreken, maar de Fransman zou hem niet om kunnen praten. Hij zou nu ook intern zijn onvrede hebben geuit.



Ronaldo is nadrukkelijk gelinkt aan Manchester United en Paris Saint-Germain. Zelf claimt de aanvaller geen aanbiedingen op zak te hebben, maar hij hoopt wel los te komen van de Spaanse topclub. Na de Confederations Cup in Rusland gaan beide heren opnieuw praten over de toekomst.



De aanvaller zou vanuit de Spaanse topclub onvoldoende vertrouwen voelen.