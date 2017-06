OFFICIEEL: PEC Zwolle begroet 'gewenste versterking'

Piotr Parzyszek verruilt De Graafschap definitief voor PEC Zwolle. Zondagmiddag dook het gerucht op en in de avond werd de transfervrije overstap wereldkundig gemaakt door de eredivisionist.



Er is een verbintenis voor drie jaar getekend. "Met Piotr halen we onze gewenste versterking voor de spitspositie binnen", stelt technisch directeur Gerard Nijkamp op de website van PEC Zwolle. "Het is een fysiek sterke en meevoetballende spits, die ondanks zijn relatief jonge leeftijd, al veel wedstrijden achter zijn naam heeft staan."



"Piotr heeft het afgelopen seizoen een goede ontwikkeling doorgemaakt in de Jupiler League, waarin hij het net veelvuldig wist te vinden. Nu is het tijd voor hem om een volgende stap te zetten en zich ook te bewijzen op het hoogste voetbalniveau van Nederland", aldus Nijkamp.



Parzyszek scoorde dit seizoen aan de lopende band in Doetinchem.