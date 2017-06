'Juventus stuurt één van grootste talenten naar Eredivisie'

PEC Zwolle hoopt komend seizoen te kunnen beschikken over Moise Kean. De eredivisionist hoopt de zeventienjarige spits op huurbasis over te nemen van Juventus, zo weet Voetbal International.



Kean geldt in Italië als supertalent en mocht al meermaals uitkomen voor de hoofdmacht van Juventus, waar hij afgelopen weekend nog matchwinnaar was. De Zwollenaren hebben een goede relatie met de Champions League-finalist alsmede zaakwaarnemer Mino Raiola. "Vorig seizoen hebben we het al eens met Juventus over hem gehad", laat technisch directeur Gerard Nijkamp weten.



"Hij geldt als een heel groot talent en wij staan er altijd voor open om dergelijke talenten een podium te bieden. Doorbreken bij een Champions League-finalist als Juventus is namelijk enorm moeilijk", aldus Nijkamp, die nog geen zekerheid heeft. "Op dit moment zijn wij niet in gesprek met Juventus of met zijn zaakwaarnemer. Wanneer hij verhuurd mag worden, staan wij zeker open voor zijn komst."



Update 18:07 uur

PEC Zwolle lijkt zich spoedig op huurbasis te gaan versterken met Moise Kean. Hij geldt als één van de grootste talenten van Juventus, en mag één seizoen ervaring op gaan doen in de Eredivisie. Hij komt uit de stal van Mino Raiola, die eerder ook al Ouasim Bouy naar Zwolle bracht. Naast Kean wil PEC ook nog Piotr Parzyszek (De Graafschap) aantrekken.





Naast Parzyszek zal Moise Kean zijn handtekening zetten onder een huurcontract met PEC Zwolle, Kean tekende tot 2020 bij de oude dame. pic.twitter.com/GjKCL3mqrP — Henkey (@Henkey74) 17 juni 2017

Juventus have an agreement to extend Moise Kean's contract to June 2020. (via @DiMarzio pic.twitter.com/UFJ3ij416d — Serie A News (@TransfersCalcio) 15 juni 2017

