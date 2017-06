Foto's: Beeldschone vriendin van veelbesproken Asensio in bikini

Marco Asensio haalde de afgelopen dagen meermaals het nieuws. Eerst met zijn hattrick bij Jong Spanje op het jeugd-EK, daarna met de uitspraak dat 'Messi bij Real Madrid niet eens in de basis zou staan'.



Asensio, zoals bekend deels Nederlands, heeft bovendien ook een beeldschone vriendin. En we hebben ook nog eens het geluk dat Marina Muntaner, zoals ze heet, niet bang is om haar heerlijke lichaam in bikini te tonen op social media!





