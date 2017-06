Vormer haalt uit naar één analist: "Maar Bossie en De Mos wél"

Nu Timmy Simons een stap terug heeft gezet, zal Club Brugge vanaf komend seizoen aantreden met een nieuwe aanvoerder. Ruud Vormer is alvast een topkandidaat om deze rol over te nemen. De Nederlander geldt als een aanjager op het veld, heeft een goed inzicht in het spelletje en is bovendien erg mondig.



Dat maakt dat hij ook een goede analist zou zijn, iets wat Vormer na zijn carrière best wel ziet zitten. "Misschien word ik analyticus op de Belgische tv. Zoals Jan Mulder, Aad de Mos of Jan Boskamp. Ik zie mezelf daar wel zitten hoor. Nou ja, niet met zo'n postuur als Jan, haha", zei hij in een recent interview met ELF Voetbal.



Ook Vormer kan dus lachen om het overgewicht van zijn landgenoot, maar verder kan hij Boskamp echt wel appreciëren. Bij Mulder is dat blijkbaar minder het geval. "Maar weet je, ik neem hem wel serieus als hij over voetbal babbelt. Er wordt lacherig over hem gedaan omdat hij wat zwaarder is en sommige namen niet goed uitspreekt, maar hij zegt zinnige dingen. Net als Aad. Mulder iets minder."