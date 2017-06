Gerrard is hoopvol: "Dan ben ik er van overtuigd"

Steven Gerrard won de Champions League met Liverpool, maar de landstitel ging steeds aan zijn neus voorbij. De inmiddels oud-voetballer hoopt dat 'The Reds' het kunstje op relatief korte termijn alsnog realiseren.



"Ik denk dat Liverpool heel dicht tegen de absolute top aanzit", vertelt de Engelsman aan BT Sport. "Kijk maar naar de resultaten tegen de andere ploegen in de top zes. Op basis van de onderlinge resultaten komen ze als beste uit de bus."



Gerrard ziet een pijnpunt: "Ze moeten werken aan een constante vorm tegen teams die in de onderste helft staan. De teams die compact spelen en niet makkelijk breken. Hopelijk krijgen ze de zomer die twee of drie spelers om de puzzel compleet te maken. Dan ben ik er van overtuigd dat het succes dichtbij is."