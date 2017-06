FOX Sports verrast ook met Top 5 spitsen in Eredivisie

Het seizoen in de Eredivisie zit er al een tijdje op. Men is nu dan ook druk met het maken van lijstjes met de beste, en de meest tegenvallende spelers. Zo onthulde FOX Sports zojuist hun top 5 spitsen van het afgelopen seizoen.



Op vrijwel iedere positie zorgde de zender voor grote verrassingen met hun verkiezingen. Dat leverde al veel kritiek op. Nu is ook de op vijf van spitsen onthuld, en daarin weer een verrassing: AZ'er Wout Weghorst is er tussen te vinden.



Hoewel dit wordt besloten op basis van statistieken van OPTA, mag het toch opmerkelijk genoemd worden dat hij de voorkeur krijgt boven onder meer Samuel Armenteros (Heracles Almelo) en Sebastien Haller (FC Utrecht). Bovendien staat hij met een 4e plek ook nog boven Ajacied Kasper Dolberg (5).



Verder is het merkwaardig dat Enes Unal (FC Twente) boven Nicolai Jorgensen is gezet (1e plek tegenover de 2e plek). De Deen van Feyenoord leverde immers de meeste doelpunten én de meeste assists af in de Eredivisie..





